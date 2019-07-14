بعد «ليبرا فيسبوك».. محافظ «المركزي» الإيطالي يحذر من العملات الافتراضية الجديدة

محافظ المصرف المركزي الإيطالي إينياتسيو ڤيسكو (وكالة آكي)

قال محافظ المصرف المركزي الإيطالي، إينياتسيو ڤيسكو، إن العملات الافتراضية الجديدة تنطوي على مخاطر للأمن، في إشارة إلى عملة فيسبوك الحرة (ليبرا)، المخطط لاستخدامها اعتبارًا من العام المقبل.

وأضاف ڤيسكو، مخاطبًا ملتقى للجمعية المصرفية الإيطالية (ABI) في مدينة ميلانو وفق ما نقلت وكالة «آكي»، أنه «تم الإعلان أخيرًا عن إمكانية إدخال عملة افتراضية مما قد يجعل تسوية بعض معاملات البيع بالتجزئة التجارية والمالية أسرع وأرخص»، مبينًا أن «قيمتها ستبقى ثابتة في تخطيط من صممها، من ناحية سلة العملات العالمية الرئيسة».

وأوضح أن «حقيقة ظهور عملة خاصة في سياق رقمي يمكن أن تغير الطريقة التي تظهر بها المخاطر التقليدية بالنسبة للسيولة، السوق والإعسار، لكنها لا تستطيع إبعاد هذه المخاطر».

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وأضاف: «هذا إلى جانب مخاطر أخرى ليست أقل أهمية بالتأكيد، ترتبط بأمن موارد المدخرين، حماية بياناتهم واستخدامها المحتمل لأغراض التهرب الضريبي، غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك «في ضوء احتمال انتشار وسائل التبادل المالي الجديدة هذه على نطاق واسع، والآثار السلبية المتوقعة على الاستقرار النقدي والمالي».

وأوضح ڤيسكو أن «اهتمام المنظمين، المصارف المركزية، السلطات الإشرافية والمؤسسات المعنية الأخرى عند حده الأقصى»، فـ«المعلومات المتوافرة حتى الآن لا تسمح بإجراء تحليل كامل للمخاطر المرتبطة بمقترحات من هذا النوع والتدابير اللازمة لمواجهتها»، لذا فمن المهم أن يبقى الحوار مفتوحًا مع جميع الأطراف المعنية والتدخل الفوري لضمان احترام المبدأ نفسه المعمول به في حالة التبادلات بالعملة العادية، على حد قوله.

وخلص المسؤول المالي إلى ضرورة تطبيق كل ما يترتب على ما سلف ذكره من «المعايير الأمنية اللازمة لجعل المعاملات المالية سلسة، ضمان ثقة المدخرين ومنع سوء المعاملة».