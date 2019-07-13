«فيتش» تخفض درجة الدين الائتماني لتركيا

بورصة إسطنبول (ا ف ب)

خفضت وكالة التصنيف المالي «فيتش» درجة الدين الائتماني لتركيا إلى «بي بي سلبي»، مرفقة بآفاق سلبية بعد إقالة حاكم المصرف المركزي التركي بمرسوم من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقالت الوكالة، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، أن إقالة مراد تشيتين كايا لامتناعه عن تنفيذ توجيهات الحكومة «يمكن أن يلحق مزيدًا من الضرر في الثقة الداخلية الضعيفة أصلاً». وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن «تعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية».

وعبّر الرئيس التركي مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة، ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها «أساس كل الشرور». ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليًا 24%. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في أغسطس.

وقالت الوكالة، وفق «فرانس برس»، إن «إقالة حاكم البنك المركزي تكشف أن إردوغان لن يقبل بفترة من النمو الضئيل لامتصاص التضخم الذي يبلغ معدله 10,3% في السنوات الأخيرة».

وكتبت في البيان أن «الرئيس عبر باستمرار عن وجهات نظر غير متشددة في العلاقة بين معدلات الفائدة والتضخم وقال إن الحاكم استبدل لأنه لم يتبع توجيهات الحكومة بشأن معدلات الفائدة».

وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى «بي بي سلبي» بأجواء من «تراجع استقلال المؤسسات وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية». ورأت «فيتش» أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي «سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية».