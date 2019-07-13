دفعة مساعدات جديدة للأرجنتين من صندوق النقد

مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، على الإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 5,4 مليارات دولار لصالح بوينس آيريس، تندرج ضمن برنامج مساعدات بمبلغ 57,1 مليار دولار جرى إقراره العام الماضي.

وحتى الآن، منح صندوق النقد 38,9 مليار دولار لإخراج الأرجنتين من أزمتها.

وقال ديفيد ليبتون الذي حل محل كريستين لاغارد بشكل موقت بعدما طرح اسمها حاليًا لتكون مديرة للبنك المركزي الأوروبي: «تُواصل السلطات الأرجنتينية إظهار التزام قوي ببرنامج سياستها الاقتصادية وتحقيق جميع الأهداف المحددة في البرنامج الذي يدعمه الصندوق».

وأضاف: «على الرغم من أنها استغرقت وقتًا، فإن هذه الجهود المبذولة في إطار السياسة (الاقتصادية) بدأت تؤتي ثمارها».

وغرقت الأرجنتين في أزمتين ماليتين في 2018، أدتا إلى خسارة العملة 50% من قيمتها، ودعت صندوق النقد لإنقاذها والحصول على قرض بأكثر من 57 مليار دولار.