سول وطوكيو تجتمعان حول خلافهما الدبلوماسي الاقتصادي «دون نتائج»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 09:13 صباحا
جون اياماتسو (الصف الأمامي يسار) مدير إدارة مراقبة التجارة في وزارة الاقتصاد اليابانية ومسؤولين كوريين جنوبيين في اجتماع في طوكيو (ا ف ب)

عقد موظفون في الحكومتين اليابانية والكورية الجنوبية اجتماعًا في طوكيو، لمناقشة القيود التي فرضتها طوكيو على تصدير مواد كيميائية إلى سول، وسط خلافات دبلوماسية تصاعدت في الأشهر الأخيرة، وذلك في اجتماع استغرق ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين دون أن يسفر عن نتيجة.

وتقرر عقد هذا الاجتماع الذي لم تسمه طوكيو «مناقشات» بل «جلسة استيضاح» بعدما أعلنت الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي فرض قيود على تصدير منتجات كيميائية أساسية لصنع الشاشات وأنصاف النواقل وخصوصًا لأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية، إلى كوريا الجنوبية.

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وظهر المحادثون في لقطات بثتها وسائل الإعلام اليابانية وهم يتبادلون النظرات حول طاولة صغيرة ولم يتبادلوا التحية في بداية اللقاء، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس». وقال موظف ياباني لـ«فرانس برس»: «أجبنا على كل أسئلتهم وأوضحنا أن هذه الإجراءات تستند إلى القواعد الدولية».

تصدير هذه المواد إلى كوريا الجنوبية لم يحظر ولكن فرضت الحكومة اليابانية الحصول على موافقة مسبقة للقيام بذلك، ما يمكن أن يستغرق حوالي تسعين يومًا. ويعتبر الكوريون الجنوبيون أن هذه الإجراءات هي عقوبات وأنها مخالفة للقانون الدولي. ويهددون بعرض الخلاف على منظمة التجارة العالمية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن صرح الأربعاء وفق «فرانس برس»: «حكومتي تفعل ما بوسعها للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه المشكلة»، معبرًا عن أمله في أن «تفعل الحكومة اليابانية الأمر نفسه». وأضاف: «لا يمكننا أن نستبعد أن يستمر هذا الوضع لفترة طويلة».

وقال توبايس هاريس المحلل في مجموعة «تينيو كونسالتنسي» الاستشارية إنه «بقدر ما يتفاقم الخلاف يصبح من الصعب على الرئيس مون أو رئيس الوزراء اليابانية شينزو آبي التنازل».

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وتنفي اليابان أن تكون الإجراءات عقابية مع أنها تأتي بعدما أمرت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات لكوريين جنوبيين أجبروا على العمل في مصانعها خلال استعمار اليابان لكوريا بين 1910 و1945. واحتجت طوكيو بشدة على القرار.

ويضاف ذلك غلى الخلافات التاريخية الأخرى بين البلدين من بينها «نساء المتعة» الكوريات الجنوبيات اللواتي أجبرن على العمل في بيوت دعارة للجيش الياباني خلال الحرب. وقررت سول مؤخرًا تصفية صندوق للتعويضات أنشئ بالتعاون مع طوكيو وكان يفترض أن يحل هذا الخلاف.

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