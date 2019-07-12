المفاوضون التجاريون الأميركيون يتوجهون إلى الصين في «مستقبل قريب جدًا»

ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايز أمام لجنة المال في مجلس الشيوخ (ا ف ب)

يتوجه مسؤولون أميركيون إلى الصين في «مستقبل قريب جدًا» لاستئناف المفاوضات التجارية التي انهارت في مايو، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض ونقلت «فرانس برس» الجمعة.

واتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على استئناف المفاوضات التجارية خلال لقائهما في أوساكا نهاية يونيو، ومنذ ذلك الحين تحدث مسؤولو التجارة هاتفيًا، بحسب ما أعلن مستشار شؤون التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو على شبكة «سي.إن.بي.سي».

وقال نافارو إن ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيتوجهان إلى بكين «في المستقبل القريب جدًا وسيجريان محادثات بناءة لمعالجة هذه المسائل الهيكلية المهمة».