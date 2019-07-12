الذهب يرتفع بفعل توترات تجارية جديدة

سبائك من الذهب (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1406.44 دولار للأوقية، اليوم الجمعة بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، وصعد الذهب نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وكانت أسعار النفط ارتفعت اليوم وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي، لتتماسك فوق مستوى 1400 دولار، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون، وفق «رويترز»، على شراء المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا جراء تجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل مخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1408.90 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، رئيس خبراء السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: «لدينا دولار أضعف قليلا، وتوترات في الشرق الأوسط، ومجددًا نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين مستمر منذ فترة طويلة، وكلها عوامل داعمة».

وألمح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، يوم الخميس إلى أنه من المرجح أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بإبطاء وتيرة الاستثمار بسبب النزاعات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين لم تف بالتعهدات التي قطعتها بشان شراء منتجات زراعية أميركية من المزارعين الأميركيين. وامتد النزاع التجاري إلى الأسواق العالمية وفاقم المخاوف الاقتصادية، فيما أصبحت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة أحدث الدلائل على هذا الاتجاه.

وذكرت «رويترز» أن الضبابية تعززت عالميًا بفعل مزاعم محاولة إيران اعتراض سبيل ناقلة ذات ملكية بريطانية ما ألقى الضوء على التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وإسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة في شهر يونيو.

ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية. كما أن تراجع الدولار يدعم مبررات شراء الذهب، إذ يجعل ذلك المعدن النفيس أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 15.13 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.1% إلى 819.50 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1552.50 دولار للأوقية، مبتعدًا عن ذروة 16 أسبوع والتي لامسها في الجلسة السابقة.