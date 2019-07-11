ترامب يتهم الصين بالتراجع عن التزاماتها التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 09:17 مساء
الرئيسان الصيني والأميركي خلال لقائهما الثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا (ا ف ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين الخميس بعدم شراء منتجات زراعية أميركية كما سبق أن تعهدت، وفقاً له، تزامنًا مع استئناف المفاوضات الهادفة إلى وضع حد للحرب التجارية.

وكتب ترامب في تغريدة، «الصين لم تف بوعدها، ولم تشتر منتجات زراعية من مزارعينا (...) كما سبق أن تعهدت»، مضيفًا «آمل أن تفعل قريبا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وبعدما راوحت المفاوضات بين الأميركيين والصينيين مكانها منذ شهر مايو، استؤنفت بعد قمة جمعت في نهاية يونيو على هامش أعمال مجموعة العشرين في أوساكا باليابان الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي ترامب.

وأشار ترامب عقب القمة إلى أنّه وافق على تجميد قرار الرسوم الجمركية العقابية على المنتجات الصينية التي لم تطاولها الزيادة الجمركية ضمن مجموعة تشمل ما تقدّر قيمته ب300 مليار دولار من الواردات الصينية.

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في المقابل، وعد ترامب بأنّ «الصين ستشتري كمية هائلة من المنتجات الغذائية والزراعية، سيبدأون قريبًا». وقال إنّ واشنطن ستعرض لائحة منتجات يرغب الأميركيون في أن تشتريها بكين.

وكان القطاع الزراعي، الذي يوليه ترامب أهمية خاصة، الأكثر تأثراً بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، رغم تقديم إعانات فيدرالية لتعويض الخسائر في الأرباح.

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