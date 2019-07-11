رئيس الاحتياطي الأميركي يحذر من تأثر اقتصاد بلاده بالخلافات التجارية الدولية

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، خلال مؤتمر في واشنطن، 19 يونيو 2019، (ا ف ب)

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من انعكاسات الخلافات التجارية الدولية على الاقتصاد الأميركي، مؤكدًا استعداد عدد من أعضاء اللجنة النقدية في هذه المؤسسة التي تقوم بمهام المصرف المركزي لاتباع سياسة نقدية أقل تشددًا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي خطاب إلى الكونغرس، أشار جيروم باول الذي يتعرض لضغوط الأسواق والبيت الأبيض لخفض معدلات الفائدة، إلى «القلق من ضعف النمو العالمي والغموض المرتبط بالخلافات التجارية اللذين يمكن أن يؤثرا على الاقتصاد الأميركي».

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وكان عضو واحد في اللجنة النقدية صوّت ضد قرار الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير في أول معارضة يواجهها باول منذ توليه المؤسسة الجماعية التي تقرر السياسة النقدية للبلاد.