في أول اجتماع حكومي.. رئيس وزراء اليونان الجديد يتعهد بخفض الضرائب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 02:31 مساء
الزعيم المحافظ ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. (الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إنه سيحترم تعهده بخفض الضرائب، الأمر الذي قد يؤثر على تحقيق الأهداف المالية الصعبة التي التزمت بها البلاد أمام دائنيها.

وقال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، في كلمته أمام أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ فوزه في الانتخابات الأحد إن «مشروع قانون الضرائب مع التخفيضات الأولى التي وعدنا بها سيعرض بحلول نهاية الشهر»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وابتداءً من العام 2020، وعد ميتسوتاكيس بتخفيض الضريبة على الأملاك العقارية التي فرضتها الحكومة اليمينية السابقة خلال الأزمة الاقتصادية بنسبة 30% على مدار عامين. وعرض أيضًا تخفيض عتبة ضريبة الدخل وخفض الضرائب على أرباح الشركات تدريجيًا بنسبة 8%.

وقال خريج جامعة هارفارد البالغ من العمر 51 عامًا والمستشار السابق لشركة ماكينزي، «ليس لدينا يوم واحد نضيعه»، وسلم الوزراء خريطة طريق حتى نهاية السنة وأخبرهم بأنهم «سيخضعون للتقييم المستمر».

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خلال الحملة الانتخابية، قال ميتسوتاكيس لوكالة «فرانس برس» إنه «يعتزم إقناع دائني اليونان بقبول تخفيف الأهداف المالية الصعبة من خلال حزمة إصلاحات شاملة». فاوضت على الإطار الحالي مع الدائنين حكومة حزب سيريزا اليسارية السابقة، وهو يجعل اليونان تتمتع بفائض أولي في الميزانية يبلغ 3.5% حتى العام 2022 - لكن المحافظين يقولون إن هذا الهدف يخنق النمو.

ولكن بعد ساعات من فوزه الأحد، نبه وزراء مالية منطقة اليورو الحكومة الجديدة إلى ضرورة الالتزام بتعهدات الإنفاق العام والتقشف الصارمة.

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