المفاوضون الأميركيون والصينيون يستأنفون محادثات حل النزاع التجاري

مستشار البيت الأبيض لشؤون الاقتصاد لاري كودلو في واشنطن في 18 يونيو 2019. (فرانس برس)

أجرى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين محادثات هاتفية، الثلاثاء، في وقت يسعى العملاقان الاقتصاديان العالميان لحل نزاعهما التجاري بعد أكثر من أسبوع على إعلان هدنة بينهما.

وتحدث وزير الخزانة ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر، أمس الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير التجارة تشونغ شان، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وقال مستشار البيت الأبيض لاري كودلو للصحفيين، إن «المحادثات جرت بشكل بناء لكن من المبكر جدًا الحديث عن تفاصيل».

ولاحقًا في مقابلة مع شبكة فوكس وصف كودلو المحادثات بـ«التمهيدية»، وقال إنه «سيتم على الأرجح الترتيب للقاءات»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ولفت كودلو إلى أن ترامب وافق على تعليق فرض رسوم جديدة وسيسمح ببيع بعض السلع الأميركية لعملاق الاتصالات الصيني هواوي، مضيفًا «توقعاتنا كبيرة جدًا بأن تبدأ الصين في وقت قريب جدًا وربما على الفور، في شراء منتجات زراعية أميركية».

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب، إن «الجانبين تبادلا الآراء حول تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي الدولتين في أوساكا»، وفق الوكالة.

وتعثرت المحادثات في مايو بعد اتهام الولايات المتحدة بكين بالتراجع عن التزاماتها، وتصاعد الخلاف بين الجانبين مع فرض كل منهما رسومًا جمركية عقابية على الأخرى.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفقا على إحياء المفاوضات خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في 29 يونيو.

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 360 مليار دولار من المبادلات التجارية بينهما ولا تزال تلك الرسوم مطبقة.

وبعد لقائه شي في أوساكا، قال ترامب إنه سيمتنع عن فرض رسوم على مزيد من السلع الصينية. وكان قد هدد سابقاً بفرض رسوم عقابية على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار.

وأثار ترامب استياءً في الكونغرس الأميركي بموافقته على تخفيف بعض قيود التصدير على مكونات لهواوي، رغم اشتراط ترامب أن يحرص المسؤولون على تفادي مخاطر جديدة على الأمن القومي الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات مشددة على الشركة الصينية التي يخشى المسؤولون الأميركيون من استخدام أجهزة الاستخبارات الصينية لمعداتها.