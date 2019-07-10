تراجع عمليات تسليم طائرات بوينغ 54% في الفصل الثاني من السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 02:22 صباحا
عمال في مجموعة بوينغ الأميركية يعملون على طائرة "737 ماكس" في واشنطن 27 مارس 2019. (فرانس برس)

أعلنت شركة بوينغ، الثلاثاء، عن انهيار عدد الطائرات التي سلمتها في الفصل الثاني من السنة بنسبة تقارب 54% نتيجة أزمة طائرتها من طراز «737 ماكس» الممنوعة من التحليق منذ مارس إثر تحطم اثنتين منها في حادثين أوقعا مئات القتلى.

ولم تسلم الشركة الأميركية لصنع الطائرات سوى 90 طائرة إلى شركات الطيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل 194 طائرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما جاء في بيان نقلته «فرانس برس».

وهذا التراجع ناجم بشكل أساسي عن تعليق شركة بوينغ تسليم طائرات «737 ماكس»، وهو طراز الطائرات الذي يمثل أكثر من ثلثي طلبياتها.

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وتواجه بوينغ أزمة شديدة نتيجة مشكلات تعاني منها طائرة «737 ماكس»، وتسببت بتحطم طائرتين هما طائرة تابعة لشركة «لايون إير» الإندونيسية في 29 أكتوبر 2018 (189 قتيلاً) وثانية تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس (157 قتيلاً).

ولا يعرف متى سيسمح لهذه الطائرات بالتحليق من جديد، وألغت شركتا «ساوث ويست» و«أميريكان إيرلاينز»، وهما من كبار زبائن بوينغ، رحلات هذا الطراز من الطائرات إلى الخريف.

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