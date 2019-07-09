«إيرباص» ستطلب من شركات الطيران رصد أي تشققات في أجنحة طراز ايه-380 القديم

طائرة إيرباص ايه-380 تابعة لشركة «هايفلاي» البرتغالية (ا ف ب)

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية «اياسا» أن شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات ستطلب من الخطوط الجوية المشغلة لخمسة وعشرين طائرة من طراز ايه-380 «سوبر جامبو» القديم، التحقق من أجنحتها بعد اكتشاف وجود تشققات فيها.

وقالت الوكالة الأوروبية في توجيهاتها لصلاحية الطيران الصادرة في 5 يوليو إنه «تم التبليغ عن اكتشاف تشققات» في أجزاء من الجانح خلال صيانة طائرات ايه-380 موضوعة في الخدمة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس». وأضافت الوكالة إن «هذا الوضع إن لم تتم معاينته وإصلاحه يمكن أن يقلل من تماسك الجناح».

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وأوضحت: «لمعالجة هذا الوضع الذي يمكن أن يكون غير آمن تنوي إيرباص إصدار نشرة صيانة للتزويد بإرشادات المعاينة». ولا توصي الوكالة في الوقت الراهن بمنع أي طائرة من التحليق.

وأوردت جريدة «ليزيكو» الفرنسية اليومية أن الوكالة الأوروبية ومقرها ألمانيا أوصت بإجراء اختبارات بالموجات فوق الصوتية لخمسة وعشرين طائرة من طراز ايه-380 من أصل 234 موضوعة في الخدمة، خصوصًا تلك المصنّعة قبل أكثر من 15 عامًا.

وقالت الوكالة إن «توجيهات صلاحية الطيران هذه تعتبر إجراءً مؤقتًا يقتصر على الطائرات الخمس والعشرين الأقدم». وأضافت: «بناءً على ما ستكشفه المعاينات، يمكن اتّخاذ إجراءات صلاحية طيران إضافية لمعالجة مزيد من الطائرات الموضوعة في الخدمة».

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها طائرات ايه-380، الأكبر لنقل الركاب، هذه المشكلة. وفي 2012 كلّف إصلاح تشققات الأجنحة وصيانتها شركة إيرباص الملايين.

وفي بيان بالبريد الإلكتروني أصدرته إيرباص قالت الشركة إن «توجيهات صلاحية الطيران أمر اعتيادي في الملاحة الجوية وتظهر أن العملية التنظيمية تجري بشكل جيد. الملاحة الجوية هي أحد القطاعات الأكثر تنظيمًا. السلامة هي أولى الأولويات في الملاحة الجوية».

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وأعلنت إيرباص في فبراير أنها ستوقف تصنيع طراز ايه-380 ذي الطابقين الذي يحظى باستحسان الركاب والذي لم ينجح في إغراء العديد من خطوط الطيران لشرائه بسبب تكاليفه الباهظة.

في المقابل، تتواصل معاناة شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات جراء أزمة طراز 737 ماكس الذي اعتُبر خلل في نظام توجيه الآلي عاملاً في تحطّم طائرتين من هذا الطراز تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية و«لايون إير» الإندونيسية.