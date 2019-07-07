«دويتشه بنك» يلغي 18 ألف وظيفة بحلول 2022

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا، أنه سيلغي 18 ألف وظيفة، أي نحو 20% من قوته العاملة بحلول العام 2022، إثر إطلاقه جولة إعادة هيكلة جديدة بعدما عانى لسنوات من ضعف الأداء والمشاكل القضائية.

وأوضح المصرف، في بيان أن إعادة الهيكلة ستشمل «تقليص القوة العاملة» بنحو 18 ألف موظف إلى نحو 74 ألف موظف بحلول العام 2022، مضيفا أن إلغاء الوظائف سيساهم في تقليص التكاليف السنوية بستة مليارات يورو (6,7 مليارات دولار) للفترة نفسها، وفق وكالة «فرانس برس».

كانت المحادثات حول إمكان اندماج «دويتشه بنك» و«كوميرزبنك»، أكبر مصرفين في ألمانيا، قد انهارت أواخر أبريل لعدم جدواه.

والعام الماضي أعلن «دويتشه بنك» أنه نقل قسما كبيرا من أنشطته الجديدة لمقاصة اليورو من لندن إلى فرانكفورت، لكنّه أكد حينها أن عملية النقل لن تشمل نقل وظائف.