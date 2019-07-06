باريس ترغب في اتفاق أوروبي بشأن المدير الجديد لصندوق النقد الدولي

وزير المال الفرنسي برونو لومير (الإنترنت)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، السبت، رغبته في «التوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن أفضل شخصية لخلافة كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي».

وقال لومير، أمام صحفيين على هامش اللقاءات الاقتصادية في مدينة إيكس، إن «بروفانس (جنوب) حاليًا لم تأخذ فرنسا بعد أي قرار، ولا أحد يمكنه أن يزعم أن فرنسا تدعمه».

وأضاف الوزير الذي قال إنه «أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة بأنّه ليس مرشحًا لهذا المنصب، الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنّه يجب التوصل إلى اتفاق أوروبي».

وتابع لومير، الذي من المتوقع أن يتباحث مجددًا بهذا الخصوص مع ماكرون قبيل اجتماعات وزراء الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو الإثنين والثلاثاء في بروكسل، أنّ «رئيس الجمهورية هو الذي سيقرر بشأن الشخص على أساس المعلومات والتوصيات التي سأعطيها»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ومنذ إنشاء صندوق النقد الدولي عام 1994، ترأسته شخصيات أوروبية بينما كان مدير البنك الدولي أميركيا. وكان خمسة من أصل 11 مديراً لصندوق النقد فرنسيين، آخرهم كريستين لاغارد التي تولت المنصب عام 2011 وقد اختيرت حالياً لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وعزا لومير، قراره عدم الترشح لخلافة لاغارد إلى رغبته في «الاستمرار في منصب وزير الاقتصاد والمالية (...) هذا ما يصنع قوة فرنسا».

وشرح أنّ «الاستقرار مفتاح القوة الاقتصادية والمالية لفرنسا».

ويتم تداول أسماء شخصيات فرنسية لخلافة لاغارد، بينهم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أو عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بنوا كوريه، أو أيضًا المدير العام لمصرف «كريدي سويس» الفرنسي-الإيفواري تيدجان تيام.

كما طُرِح أيضاً اسم حاكم المصرف المركزي الفرنسي فرنسوا فيلروا دو غالو الذي نفى الأمر.

وقال في رسالة الكترونية وجهها إلى معاونيه اطلعت عليها «فرانس برس»، «بعض الشائعات تضعني حالياً في صندوق النقد الدولي. اؤكد لكم، أنني في غاية السعادة في مصرف فرنسا وسأبقى فيه برفقتكم. لا يزال لدينا الكثير من الطموحات لننجح فيها سويًا».

كما يشير البعض في صندوق النقد الدولي إلى اسم البلغارية كريستالينا جورجيفا التي شغلت منصب الرئيسة الموقتة لمجموعة البنك الدولي، في وقت يريد آخرون إصلاح الصندوق ومنح مزيد من المساحة للدول الناشئة.

من جانبها، تقول الصحافة البريطانية إنّ وزير المال البريطاني الأسبق جورج أوزبورن وحاكم مصرف انكلترا مارك كارني مرشحان أيضاً. ويحمل كارني على الجنسية البريطانية، وأيضاً الجنسيتين الكندية والإيرلندية.