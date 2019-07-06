باريس تدعو إلى توافق أوروبي على مرشح لرئاسة صندوق النقد المقبل

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير في قصر الاليزيه بباريس، 12 يونيو 2019 (فرانس برس)

أظهر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم السبت، رغبته في التوصل إلى «اتفاق أوروبي بشأن أفضل شخصية ممكنة» لخلافة كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي.

وقال لومير أمام عدد من الصحفيين على هامش اللقاءات الاقتصادية في مدينة ايكس ان بروفانس (جنوب): «حالياً لم تأخذ فرنسا بعد أي قرار، ولا أحد يمكنه الزعم أن فرنسا تدعمه».

وأضاف الوزير، الذي قال إنه أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، أنّه ليس مرشحاً لهذا المنصب، «الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو إنّه يجب التوصل إلى اتفاق أوروبي».

وأكمل لومير الذي من المتوقع أن يتباحث مجدداً بهذا الخصوص مع ماكرون قبيل اجتماعات وزراء الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو يومي الإثنين والثلاثاء في بروكسل، أنّ «رئيس الجمهورية هو الذي سيقرر بشأن الشخص على أساس المعلومات والتوصيات التي سأعطيها».

وترأست صندوق النقد الدولي منذ إنشائه عام 1994، شخصيات أوروبية بينما كانت هوية مدير البنك الدولي أميركية. وكان خمسة من أصل 11 مديراً لصندوق النقد فرنسيين، آخرهم كريستين لاغارد التي تولت المنصب عام 2011 وهي مرشحة حالياً لتولي حاكمية البنك المركزي الأوروبي.

وعلل لومير قراره عدم الترشح لخلافة لاغارد إلى رغبته في «الاستدامة بمنصب وزير الاقتصاد والمالية (...) هذا ما يصنع قوة ألمانيا». وأكد أنّ «الاستقرار مفتاح القوة الاقتصادية والمالية لفرنسا».