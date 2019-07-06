إدارة ترامب تعمل على خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 10:27 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تعمل على إعداد مرسوم تنفيذي حول تخفيض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة لتصبح الأدنى في العالم.

وقال ترامب من البيت الأبيض للصحفيين وفق «فرانس برس»: «نعمل على قانون الدولة الأولى بالرعاية الذي يسمح لنا أن ندفع السعر الأقل في العالم». وتابع: «كما تعلمون، دفعت الدول الأخرى لسنوات أسعارًا أقل للأدوية مما دفعنا نحن، أحيانًا أقل بستين بالمئة وأحيانًا بسبعين بالمئة».

واتهم الرئيس الأميركي شركات الأدوية: «بالاستفادة من النظام لوقت طويل» في الولايات المتحدة حيث تفوق أسعار الأدوية أسعارها في الدول المجاورة مثل كندا والمكسيك وأيضًا أوروبا.

وقال ترامب: «لماذا تدفع الدول الأخرى مثل كندا أقل بكثير مما ندفع نحن؟»، موضحًا أنه سيعالج المسألة بإصدار «مرسوم تنفيذي». وبدءًا من هذا الشهر ستفرض الحكومة الأميركية على شركات الأدوية أن تكشف عن اسعارها في إعلاناتها المتلفزة، وهو إجراء أثنى ترامب على «شفافيته التاريخية».

ولدى حوالى نصف الأميركيين تأمين صحي ذو خصومات عالية سنويًا قد تصل إلى آلاف الدولارات، وتراوح معظم الوقت بين 5 آلاف و6 آلاف دولار سنويًا. ويجبر العديد على دفع سعر الدواء كاملاً إلى حين أن يتمموا كل مستحقاتهم السنوية للتأمين.

ورغم ضغط الرئيس، رفعت شركة «بفايزر» العملاقة الأميركية في يناير أسعار 41 عقارًا أي ما يساوي 10% من منتجاتها الدوائية. وتواجه «بفايزر» كما شركات أدوية أخرى خطر خسارة براءات اختراع أكثر أدويتها رواجًا. وتبرر رفع الأسعار بحاجتها إلى دفع تكاليف للأبحاث والتطوير.

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