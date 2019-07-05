مصر تعلن رسميًا تحريك أسعار الوقود

محطة وقود في مصر (الإنترنت)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن مجلس الوزراء أقر رسميًا زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وقالت وزارة البترول، في بيان أوردته «بوابة الأهرام»، إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه. وذكر البيان أن سعر أسطوانات الغاز ارتفع من 50 جنيهًا إلى 65 جنيهًا للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهًا للاستخدام التجاري.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلاً من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.