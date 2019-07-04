آمال خفض أسعار الفائدة وتفاؤل التجارة يرفعان الأسهم الأوروبية

صورة تعبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، لسادس جلسة على التوالي، وأقبل المستثمرون على الشراء بفضل مؤشرات على عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى مسارها، إضافة إلى توقعات بخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة وهو ما دعَّم المعنويات.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، وزاد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.2% بعد يوم من تسجيل المؤشرين مستويين مرتفعين جديدين للعام الجاري بفعل آمال بشأن التزام كريستين لاغارد، المرشحة لتولي منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بالسياسة النقدية الميسرة للبنك، وفق وكالة «رويترز».

وتصدرت أسهم قطاعي السيارات والتكنولوجيا الشديدة التأثر بالتجارة موجة الصعود بين القطاعات الأوروبية بفضل أنباء عن أن كبار الممثلين للصين والولايات المتحدة في المحادثات التجارية يرتبون لاستئناف المحادثات في الأسبوع المقبل.

كما تلقى قطاع السيارات دعمًا بفعل ارتفاع أسهم فاليو بعدما صرح مارك فريكو الرئيس التنفيذي لشركة مكونات السيارات الفرنسية لـ«رويترز» أن الشركة فازت بطلبيات بقيمة 500 مليون يورو (564 مليون دولار) لمنتجاتها من حساسات السيارات «ليدار».

وتصدر سهم مجموعة الهندسة الفنلندية ميتسو المؤشر ستوكس 600 بعدما زاد بأكثر من 6%، بعد إعلان الشركة أنها ستدمج أوتوتيك مع وحدتها الرئيسة للمعادن لإنشاء شركة هندسية أكبر تخدم صناعات المعادن والفلزات.

وزاد سهم شركة الإضاءة الألمانية أوسرام 4.3% مواصلاً مكاسبه بعدما ارتفع بنسبة تجاوزت 10% أمس الأربعاء، بعد أن أكدت الشركة تلقيها عرض استحواذ مقابل 3.4 مليار يورو (3.84 مليار دولار) من باين آند كارلايل.

فيما سجل المؤشر الإيطالي أعلى مستوى خلال شهرين وزاد مؤشر القطاع المصرفي بنحو 2% بعدما سحبت المفوضية الأوروبية تهديدها باتخاذ إجراء عقابي ضد إيطاليا.