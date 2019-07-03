صندوق النقد الدولي يعلن خليفة لاجارد بعد ترشيحها لرئاسة البنك الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 12:17 صباحا
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في كوالالمبور في 24 يونيو 2019. (فرانس برس)

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنّ الأميركي ديفيد ليبتون نائب المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد سيحلّ محلّها مؤقتاً بعدما رشّحها قادة الاتحاد الأوروبي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وقال الصندوق في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، «نحن نقبل قرار لاغارد بالتخلّي مؤقتًا عن مسؤولياتها داخل صندوق النقد الدولي خلال فترة الترشيح (لرئاسة البنك المركزي الأوروبي)».

وأضاف البيان «لدينا ثقة كاملة في ديفيد ليبتون، القائم بأعمال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي».

واتّفق القادة الأوروبيون الثلاثاء على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي وبينها امرأتان ستشغلان منصبين رئيسيين هما الألمانية أورسولا فون دير ليين التي ستصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية والفرنسية كريستين لاغارد التي ستتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

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