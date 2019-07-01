استحواذ موانئ دبي على شركة توباز للطاقة مقابل 1,1 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 03:15 مساء
مؤتمر لمجموعة «موانئ دبي» (ا ف ب)

أعلنت مواني دبي العالمية، الإثنين، أنها استحوذت على شركة توباز للطاقة والملاحة الدولية مقابل 1,1 مليار دولار. وشركة «توباز» ومقرها دبي، تابعة لشركة النهضة للخدمات، ومدرجة في بورصة مسقط في سلطنة عمان، وتملك ستاندرد تشارترد برايفت إكويتي حصة الأقلية فيها.

وقالت موانئ دبي العالمية، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن الشركة تدير أسطولاً يتألف من 117 سفينة متواجدة بصورة شبه دائمة في بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا.

نقل البيان عن رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن الاستحواذ «سيعزز مكانة موانئ دبي العالمية كمشغل عالمي رائد في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية».

وأكد بن سليّم أن الصفقة تأتي «في سياق استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في قطاع الخدمات اللوجستية، وأن نصبح شركة مزودة للحلول الرائدة للعملاء النهائيين». وتدير المجموعة الإماراتية نحو 80 محطة بحرية وداخلية في 40 دولة.

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