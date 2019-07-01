البطالة في منطقة اليورو تسجّل أدنى مستوى منذ 11 عامًا

موظفة في معمل تابع لشركة سكودا أوتو التشيكية لتصنيع السيارات (ا ف ب)

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7,5% في مايو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2008، وفق معلومات صدرت الإثنين، رغم المخاوف من تداعيات النزاعات التجارية العالمية على النمو الاقتصادي.

ويعد الرقم الصادر عن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» أفضل من التوقعات التي اتفق عليها المحللون وأجرت الحسابات المرتبطة بها شركة «فاكتسيت»، والتي رجحت أن تبقى معدلات البطالة عند 7,6%.

وفي هذه الأثناء، تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 بلدًا بعُشر نقطة مئوية إلى 6,3%، وهو أقل مستوى منذ بدأت سلسلة البيانات في العام 2000. وتعني الأرقام الأخيرة أن معدل البطالة في الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو عاد إلى المستوى الذي كان عليه عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في 2007-2008.

وخلال الأزمة، بلغت البطالة ذروتها عند 12,1% في أبريل حتى مايو 2013. ومنذ عودته لتسجيل أرقام أحادية في سبتمبر 2016، انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل منتظم.

وأفاد «يوروستات» أنه تم تسجيل أقل معدل بطالة في منطقة اليورو في مايو في الجمهورية التشيكية حيث بلغت النسبة 2,2%. أما اليونان فتصدرت القائمة، حيث أظهرت آخر أرقام تعود إلى مارس أن معدل البطالة بلغ 18,1%.