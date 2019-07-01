سعر برميل نفط «غرب تكساس الوسيط» يتخطى 60 دولارًا بعد الاتفاق الروسي السعودي

تخطى سعر نفط «غرب تكساس الوسيط» المرجعي ستين دولارًا للبرميل الإثنين عند بدء المداولات في الأسواق الأوروبية، بعد الإعلان عن اتفاق روسي سعودي لتمديد الحد من إنتاج النفط.

وبلغ سعر الخام المرجعي الأميركي، تسليم أغسطس قرابة الساعة 6:50 (8:50 بتوقيت باريس) 60 دولارًا بعدما بلغ قبل ذلك بقليل 60,13 دولارًا، أعلى مستوياته منذ نهاية مايو، وفق ما أوردت «فرانس برس»، التي ذكرت أن ذلك جاء بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت عن اتفاق مع السعودية على تمديد اتفاق خفض الإنتاج قبل اجتماع أوبك الإثنين في فيينا.