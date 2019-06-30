بوتين: اتفاق روسي - سعودي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 11:42 صباحا
ولي العهد السعودي (يسار) يحضر اجتماعا مع الرئيس الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين (ا ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحدّ من إنتاج النفط، نظرًا لوفرة الإمدادات في العالم.

وقال بوتين، عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا وفق ما نقلت «فرانس برس»: «سنمدد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في الأمر. ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر».

واتفق المنتجون من داخل «منظمة الدول المصدرة النفط» (أوبك) وخارجها في ديسمبر على خفض الإنتاج اليومي بـ1,2 مليون برميل.

وتعقد أوبك، التي تضم 14 دولة تضخ نحو ثلث إمدادات النفط العالمية اجتماعًا غاية في الأهمية في فيينا الثلاثاء. ويأتي الاجتماع على وقع الوفرة في إمدادات النفط العالمية، وفق أوبك والوكالة الدولية للطاقة.

وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو في الطلب للعام 2019 للشهر الثاني على التوالي.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الذي وصل السّبت إلى فيينّا، إنّ بلاده «تُفضّل» تمديد خفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر. وأضاف: «سنتحدث عن ذلك» في اجتماعات الدول المصدرة النفط التي تبدأ الإثنين في العاصمة النمساوية. وقال أيضًا إنّ الطّلب على البترول «بدأ يخفّ قليلاً، لكن أعتقد أنّهُ لا يزال قويًّا»، معبّرًا عن الأمل بأن تتوازن السّوق خلال «ما بين ستّة وتسعة أشهر».

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