رئيس وزراء اليابان يعرض على ولي العهد السعودي المساعدة في الحد من الاعتماد على النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 09:21 صباحا
رئيس الوزراء الياباني يصافح ولي العهد السعودي (الإنترنت)

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط ووعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تساعد اليابان السعودية في خطة إصلاح شاملة.

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وقال آبي للأمير محمد، في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، إن «رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسة غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقًا لمبادرة جلالتكم»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف أن «اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة في نجاحها». وقال الأمير محمد لآبي من خلال مترجم إن السعودية تريد بذل قصارى جهدها لمواصلة شراكتها القوية مع اليابان.

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