اتفاق أميركي صيني على استئناف المفاوضات التجارية خلال لقاء ترامب-شي

الرئيس الصيني شي جينبينغ يصافح نظيره الأميركي دونالد ترامب (ا ف ب)

اتفق الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب، السبت، على استئناف المفاوضات التجارية بين بلديهما، في وقت أعلنت بكين أن واشنطن وافقت على عدم فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها، وفق وسائل إعلام صينية رسمية ووكالة «فرانس برس».

وأفادت وكالة «شينخوا» الرسمية بعد لقاء الزعيمين على همش قمة مجموعة العشرين في أوساكا أن البلدين سيستأنفان المفاوضات «على أساس المساواة والاحترام المتبادل».

وافتتح شي اللقاء بالإشارة إلى أنهما يجلسان قريبًا من المكان حيث لعب فريقا البلدين كرة الطاولة قبل 48 عامًا، في مباراة مهدت لما عرف لاحقًا بـ«دبلوماسية البينغ بونغ» إذ فتحت الباب أمام إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بين بكين وواشنطن.

وقال شي لنظيره الأميركي بحسب «شينخوا» إنه «بإمكان الصين والولايات المتحدة الربح معًا عبر التعاون والخسارة معًا من خلال الاقتتال».

وأفاد في بداية اللقاء: «تواصلت مؤخرًا عن قرب مع الرئيس (الأميركي) عبر الهاتف وبالرسائل المكتوبة»، مشددًا على رغبته بتبادل وجهات النظر مع ترامب لدفع العلاقات قدمًا. ونقلت عنه «شينخوا» تأكيده على نية بكين «دعم العلاقات الصينية الأميركية بناءً على التنسيق والتعاون والاستقرار».

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سلع تزيد قيمتها عن 360 مليار دولار بينهما، ما أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية.