«آبل» تنوي إنتاج حواسيب «ماك برو» في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 09:35 صباحا
رمز «آبل» على واجهة قاعة «بيل غراهام أوديتوريوم» في سان فرانسيسكو (ا ف ب)

قررت «آبل» نقل إنتاج أحد نماذج حواسيبها، هو «ماك برو» الجديد، من الولايات المتحدة إلى الصين، بحسب ما أفادت جريدة «وول ستريت جورنال»، في وقت تستعر حرب تجارية بين البلدين.

وأوردت الجريدة الاقتصادية الأميركية عن مصادر لم تكشف هويتها أن «آبل» اختارت المزوّد التايواني «كوانتا كمبيوتر» لجمع قطع هذه الأجهزة في الصين، قرب شنغهاي، علمًا أن قطعها تجمع حاليًا في تكساس.

ولم تردّ «آبل» على استفسارات وكالة «فرانس برس» في هذا الصدد.

وصحيح أن كمبيوترات «ماك برو» ليست سوى جزء بسيط من مبيعات «آبل»، فإن هذا القرار قد يثير سخط الرئيس دونالد ترامب الذي ما انفكّ يحضّ الشركات الأميركية، وتحديدًا «آبل»، على الإنتاج في الولايات المتحدة.

ويثير هذا القرار الحيرة أيضًا في خضمّ الحرب التجارية القائمة بين بكين وواشنطن التي تهدد بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الصينية كلّها، ما قد يرفع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين.

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