النفط ينهي الأسبوع على مكاسب.. والذهب الأسود يسجل 64 دولارًا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 07:40 صباحا
غاز يشتعل فوق منصة لإنتاج النفط في حقول نفط سوروش في صورة من أرشيف رويترز.

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب قبيل محادثات تجارية بين الرئيسين الأميركي والصيني وتوقعات بأن منظمة أوبك ومنتجين رئيسيين غير أعضاء بالمنظمة سيمددون اتفاقهم لخفض إمدادات الخام.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر، وهى الأكثر نشاطا في جلسة يوم الجمعة، منخفضة 93 سنتا لتبلغ عند التسوية 64.74 دولار للبرميل. وأغلقت عقود برنت تسليم أغسطس بلا تغيير عند 66.55 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا لتسجل عند التسوية 58.47 دولار للبرميل. وسجل برنت مكاسب بأكثر من 20% في النصف الأول من 2019 في حين بلغت مكاسب الخام الأميركي أكثر من 25%. وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.

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