أوروبا تعلن تفعيل العمل بآلية التجارة مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 10:05 مساء
موغيريني مع وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ. (فرانس برس)

قال الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لديها آلية تجارة خاصة مع إيران جاهزة ومفعلة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وذكر الاتحاد في بيان أن «فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين بأن إنستيكس تعمل حاليا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها تباشر حاليا أولى معاملاتها».

وأشار البيان إلى أن إيران أسست أيضا كيانا للتجارة مع أوروبا مضيفا أن دولا أخرى بالاتحاد تنضم للآلية كمساهمين، بحسب وكالة «رويترز».

وصدر البيان بعد محادثات في فيينا بين إيران والدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

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