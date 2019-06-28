مصمم هاتف «آي فون» يغادر «آبل» لتأسيس شركته الخاصة

جوني آيف (يسار) وتيم كوك في كوبرتينو (كاليفورنيا) (ا ف ب)

يعتزم جوني آيف مصمم «آبل» الشهير الذي ابتكر خصوصًا تصاميم حواسيب «آي ماك» وهواتف «آي فون» مغادرة المجموعة هذه السنة لإطلاق شركته الخاصة، بحسب ما أعلنت «آبل» الخميس.

وقال تيم كوك مدير «آبل»، في بيان أوردته «فرانس برس»، إن «جوني شخصية مميّزة في مجال التصميم وهو اضطلع بدور محوري في إنعاش آبل منذ ثورة حواسيب آي ماك سنة 1998 حتى هواتف آي فون سنة 2007».

وأردف: «ستواصل آبل الاستعانة بخدمات جوني ومواهبه من خلال التعامل معه مباشرة في إطار مشاريع حصرية».

وبعد السنوات الصعبة التي شهدتها «آبل» في التسعينات، نجح حوناثن آيف، وهو بريطاني في الثانية والخمسين من العمر منحته ملكة إنكلترا لقب «سير» الشرفي قبل بضع سنوات، في إضفاء زخم جديد على الشركة، مجسّدًا الأفكار الابتكارية لستيف جوبز من خلال تصميم حاسوب «آي ماك» المكتبي بجزئه الخلفي المكوّر والشفّاف، قبل ابتكار تصميم أجهزة أخرى لقيت نجاحًا كبيرًا مثل هواتف «آي فون».

وعلى مرّ السنين، بات آيف من أشهر المصممين الصناعيين في العالم ويعزى له الفضل في رواج منتجات «آبل» بتصاميمها المحكمة والمنمّقة وحتّى المبسّطة، تماشيًا مع تطلعات ستيف جوبز الذي حرص على أن تكون الأجهزة الإلكترونية جذّابة المظهر أيضًا.

ويأتي قرار رحيله من «آبل» في فترة مصيرية بالنسبة إلى الشركة التي باتت ترغب في إيلاء مزيد من الاهتمام للخدمات.