النفط يرتفع قبل قمة مجموعة العشرين واجتماع أوبك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 12:00 صباحا
حقل نفط في ولاية تكساس الأميركية يوم 22 أغسطس 2018. ( رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الخميس، بفعل توقعات بأن منظمة أوبك ستمدد اتفاقية خفض الإنتاج، بينما يترقب المستثمرون اجتماعا بين رئيسي الولايات المتحدة والصين قد يسفر عن انفراجة في محادثات التجارة.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، لتبلغ عند التسوية 66.55 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات لتغلق عند 59.43 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي إن «من المتوقع أن تمدد أوبك اتفاق خفض الإمدادات في اجتماع المنظمة الأسبوع القادم وأن تناقش المزيد من الخفض».

وأبلغت مصادر وكالة «رويترز» هذا الشهر، أن الجزائر طرحت فكرة إضافة حوالي 600 ألف برميل يوميا إلى التخفيضات الانتاجية.

وسيعقب اجتماع أوبك قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد اليابان في مطلع الأسبوع القادم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن من الممكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين لكنه مستعد لفرض رسوم جمركية أمريكية على المزيد من البضائع الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

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