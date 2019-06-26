مخزون النفط الأميركي يهبط 7.5 مليون برميل خلال أسبوع

براميل نفط

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي، وانخفضت أيضًا مخزونات البنزين، فيما ارتفع مخزون نواتج التقطير، وفق وكالة الأنباء «رويترز».

وأشارت الوكالة إلى هبوط مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو إلى 474.5 مليون برميل، بينما كان محللون يتوقعون انخفاضها 2.5 مليون برميل فقط.

وذكر معهد البترول أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل، كما أظهرت بيانات المعهد أن استهلاك مصافي التكرير من الخام تراجع بمقدار سبعة آلاف برميل يوميًا.

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وانخفضت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 288 ألف برميل.

وبحسب المعهد، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 155 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بأن تزيد 522 ألف برميل، وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 740 ألف برميل يوميًا إلى 6.9 مليون برميل يوميًا.