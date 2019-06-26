«أرامكو» توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية جنوبية

شعار شركة أرامكو في مدينة المنامة السعودية، (الإنترنت: أرشيفية)

وقعَّت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، 12 اتفاقية بمليارات الدولارات مع شركات من كوريا الجنوبية، بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، في إطار استراتيجية بعيدة المدى لزيادة أنشطة الشركة في كوريا، وفق وكالة الأنباء رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقات، التي وقعتها أرامكو مع شركات من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.

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يذكر أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يزور اليوم كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس مون جيه،؛ لبحث عدد من الملفات الاقتصادية، حيث تعتبر السعودية أكبر شريك لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، ومزود النفط الأول لها.