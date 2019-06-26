«أرامكو» توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية جنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 09:59 صباحا
شعار شركة أرامكو في مدينة المنامة السعودية، (الإنترنت: أرشيفية)

وقعَّت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، 12 اتفاقية بمليارات الدولارات مع شركات من كوريا الجنوبية، بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، في إطار استراتيجية بعيدة المدى لزيادة أنشطة الشركة في كوريا، وفق وكالة الأنباء رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقات، التي وقعتها أرامكو مع شركات من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.

اقرأ أيضًا: ولي العهد السعودي يجدد الالتزام بطرح «أرامكو» للاكتتاب العام

يذكر أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يزور اليوم كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس مون جيه،؛ لبحث عدد من الملفات الاقتصادية، حيث تعتبر السعودية أكبر شريك لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، ومزود النفط الأول لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور علامة «الإيرباج» في سيارتك