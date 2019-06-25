اتصالات هاتفية بين الصينيين والأميركيين قبل اجتماع ترامب وجينبينغ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، (ا ف ب: أرشيفية)

أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين محادثات عبر الهاتف قبل اجتماع مقرر بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا الأسبوع، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية و«فرانس برس» الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي -كبير موفدي شي في محادثات النزاع التجاري- تحدث الإثنين إلى ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث «تم تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية».

وذكرت الوكالة أن الاتصال جرى «بناءً على طلب من الجانب الأميركي»، واتفق المسؤولون بعده على متابعة التواصل.

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ووفقًا لمسؤول أميركي سيعقد الاجتماع المرتقب بين ترامب وجينبينغ السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية. واتفق الرئيسان على الاجتماع بعد انهيار المفاوضات التجارية بينهما الشهر الماضي، والتي تبعها زيادة رسوم جمركية متبادلة بين البلدين على سلع بقيمة 260 مليار دولار.

وانتقل ترامب بعد ذلك ليدرج شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على قائمة سوداء ويحظر تعامل الشركات الأميركية معها، وقد ردت بكين على ذلك بالتهديد بإنشاء قائمتها الخاصة من الشركات والأفراد «غير الجديرين بالثقة».

دعم التعددية

وأعلن مسؤولون صينيون الإثنين أنهم سيحشدون التأييد للتبادل الحر والتعددية في قمة مجموعة العشرين. وقال مساعد الوزير الصيني للشؤون الخارجية، تشانغ جون، خلال مؤتمر صحفي لعرض مشاركة شي في القمة إن «الأحادية والحمائية أضرتا بالنمو العالمي... وقوضتا سلاسل القيمة العالمية وتسببتا بتراجع معنويات السوق».

وقال تشانغ إن الصين «ستعمل مع آخرين في مجموعة العشرين كي يؤيدوا بحزم التعددية ونظامًا للتجارة الدولية منفتحًا وتنظمه قواعد معتمدة».

وشن ترامب حروبًا تجارية ضد عدد من الدول والمناطق من الصين إلى اليابان والمكسيك والاتحاد الأوروبي. لكن سياسات بكين الاقتصادية تعرضت لانتقادات. لكن اليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين كرروا في الماضي شكاوى أميركية بشأن السرقة المفترضة للملكية الفكرية وانعدام الفرص العادلة والمتساوية للمستثمرين الأجانب في الصين.

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وكان نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين قد ذكر الإثنين أن على واشنطن وبكين تقديم تنازلات. وأضاف أن أي حديث بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون مبنيًا على «الاحترام المتبادل والمساواة والفائدة المشتركة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية».

وحض وانغ الولايات المتحدة على إزالة حواجز غير مناسبة ومتحيزة ضد الشركات الصينية قائلاً إن مثل تلك الخطوات تعرض للخطر مصالح شركات صينية وأميركية على حد سواء -في تلميح إلى معاملة الولايات المتحدة لمجموعة هواوي.

وكان مسؤولون أميركيون اتهموا نظراءهم الصينيين بالتراجع عن التزامات سابقة في المحادثات، غير أن لايتهايز قال الأسبوع الماضي إنه يأمل في استئناف المحادثات بشكل مثمر. وقال: «أعتقد أن بعض القوى في الصين قررت أنها ذهبت بعيدًا، أبعد من مهمتها» وتابع: «لدي ثقة كاملة بالأشخاص الذين أتعامل معهم ... أملي أن نعود إلى مسارنا».