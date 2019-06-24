روسيا: المحادثات مع أرامكو بشأن مشروع الغاز المسال-2 بالقطب الشمالي لم تنته بعد

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الإثنين، إن المحادثات مع شركة «أرامكو» السعودية بخصوص المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي الخاص بشركة نوفاتك الروسية مستمرة.

وأضاف الوزير، في منتدى حول الطاقة في مدينة سان بطرسبرج الروسية، أن هناك الكثير من الضبابية في أسواق الطاقة العالمية، وفق ما نقلت «رويترز».

ووقعت شركة «نوفاتك»، أكبر منتج غير حكومي للغاز الطبيعي في روسيا، و«أرامكو» السعودية في فبراير من العام الماضي مذكرة تعاون، بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 بالمنطقة القطبية الشمالية، والذي يستهدف بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2022-2023».