الاتحاد الأوروبي يحذر لندن: اتفاق بريكست غير قابل للتفاوض

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال قمة الاتحاد الأوروبي, 21 يونيو 2019, (أ ف ب)

وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرًا جديدًا إلى رئيس الحكومة البريطانية المقبل، مؤكدا أنه لن يكون ممكنًا إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول عملية بريكست، في ختام قمة عقدتها الدول الـ27 في بروكسل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، خلال مؤتمر صحفي «مستعدون لمناقشة العلاقة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال تطور موقف المملكة المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجددًا»، وفق وكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر أوروبي أن المناقشات حول بريكست بين قادة الدول الـ27 الذين اجتمعوا اليوم الجمعة بدون مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تستعد لتسليم مهامها، لم تستمر أكثر من عشر دقائق.

وقال توسك «ننتظر تعيين رئيس الوزراء البريطاني الجديد.. بعد ذلك سننتظر قرارات الحكومة البريطانية واقتراحاتها الجديدة.. لكن موقفنا لم يتغير»، مضيفًا «سيكون بريكست ربّما أكثر تشويقًا من قبل بسبب بعض القرارات الخاصة في لندن، لكن لم يطرأ أي تغيير في ما يتعلق بموقفنا».

من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «أشرنا إلى أنه بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، نريد الحفاظ على تعاون جيد، وسنجري محادثات مرة جديدة، لكننا شددنا في المقابل على أن الاتفاق تم التفاوض بشأنه في رأينا».

من جهته أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتيريزا ماي قائلًا إنها أظهرت «طوال المفاوضات التي اضطرت إلى إجرائها وحيالنا نحن احترامًا كبيرًا» مضيفًا «لم تسع مرة لعرقلة أوروبا، لم ترهن مرة المفاوضات من أجل المستقبل».

وحين سئل عن خلف ماي، ردّ ماكرون «آمل أن يتسم باللياقة وروح المسؤولية ذاتها».

وتجري انتخابات في الحزب المحافظ حاليًا لاختيار رئيس جديد له سيتولى رئاسة الحكومة، ويتصدر السباق وزير الخارجية السابق المؤيد لبريكست بشدة بوريس جونسون، الذي لم يعد يواجه سوى خصم واحد هو وزير الخارجية جيريمي هانت.