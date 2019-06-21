إقالة كارلوس غصن رسميًا من إدارة شركة ميتسوبيشي موتورز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 12:44 مساء
كارلوس غضن الرئيس السابق لشركة نيسان لدى وصوله إلى مقر المحكمة في طوكيو (ا ف ب)

قررت الجمعية العمومية لحملة الأسهم في شركة «ميتسوبيشي موتورز» الجمعة إنهاء ولاية كارلوس غصن كمدير لها في تصويت يجعل إقالة غصن من هذا المنصب والتي كانت قائمة عمليًا رسمية، وفق ما أوردت «فرانس برس».

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وبعد أيام من توقيف المدير التنفيذي لأكبر شركات السيارات في العالم في نوفمبر في طوكيو، ألغى مجلس إدارة «ميتسوبيشي موتورز» رئاسته التنفيذية  للشركة، لكنه بقي مديرًا لها لأن إقالته من هذا المنصب هي من صلاحيات الجمعية العمومية التي قامت بذلك صباح الجمعة.

وتمت في الوقت نفسه الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي جديد بدلاً من أوسامو ماسوكو، هو تاكاو كاتو الذي كان سابقًا مدير لفرع المجموعة في إندونيسيا.

ولم يعد لغصن الذي أقيل أيضًا من مهامه التنفيذية لدى كلّ من شركتي رينو ونيسان أي منصب. ويواجه قطب الأعمال السابق أربع تهم باختلاس أموال وأوقف لأكثر من 130 يومًا في طوكيو.

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وأطلق سراحه بكفالة في أواخر أبريل، ووضع قيد الحجز الاحتياطي في العاصمة اليابانية، حيث يخضع لقيود قضائية مشددة ويمنع عليه خصوصًا التواصل مع زوجته أو رؤيتها، إذ تشكك النيابة العامة باحتمال تدمير للأدلة. ويرفض غصن التهم الموجهة إليه، ويقوم بالتحضير لمحاكمته التي لن تبدأ قبل ربيع عام 2020، بحسب محامين.

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