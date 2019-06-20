ارتفاع أسعار النفط بعد إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة

حقل نفط في ولاية تكساس الأميركية يوم 22 أغسطس 2018. ( رويترز)

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرا، الخميس، في الأسواق العالمية بعد أن أعلنت إيران اسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية قرب مضيق هرمز الذي يشكل ممرا رئيسيا لشحنات النفط.

وقال المحلل نيل ويلسون في موقع «ماركتس.كوم» للتعاملات، إن «سعر النفط النفط بعد تقارير عن اسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة»، مضيفًا أنه «سيزيد ذلك من التوترات في المنطقة ويدعم أسعار النفط على المدى القصير».

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كما تعززت أسعار النفط بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة قريبا، فيما انخفض الدولار وعائدات الخزينة الأميركية.

وفي تعاملات الصباح المتأخرة سجل سعر برنت بحر الشمال في سوق لندن تسليم شهر أغسطس ارتفاعا بمقدار 1.49 دولار أو 2.4% ليصل إلى 63.31 دولار للبرميل.

كما ارتفع نفط غرب تكساس المتوسط في سوق نيويورك تسليم يوليو بمقدار 1.49 دولار للبرميل أو مانسبته 2.8% ليصل سعر البرميل إلى 55.25 دولار.

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وكان سعر النفط سجل انخفاضا طفيفًا، أمس الأربعاء، رغم أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاضا في المخزونات الأميركية ما يشير إلى زيادة الطلب، وأنباء عن أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وغيرها من الدول بقيادة روسيا وافقت على موعد لمناقشة إجراء مزيد من الخفض على الإنتاج.