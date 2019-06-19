«أوبك» تعقد اجتماعين في فيينا الشهر المقبل

تعقد كبرى الدول المنتجة للنفط، اجتماعين في فيينا في الأول والثاني من يوليو، بعد إرجاء الاجتماعات عدة مرات سابقًا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت عن بيان على موقع منظمة أوبك، اليوم الأربعاء.

وقال الموفد لوكالة فرانس برس، إن قرار عقد تلك الاجتماعات، اتخذ أمس الثلاثاء. وتعقد منظمة أوبك اجتماعين سنويًا في فيينا لاتخاذ قرارات بشأن مستويات الإنتاج التي تؤثر على أسعار النفط العالمية.

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يذكر أن أسعار النفط تأثرت بعد التفجير الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان منتصف الشهر الحالي، ووجهت الولايات المتحدة الأميركية اتهامات إلى إيران بالوقوف وراء الحادث.