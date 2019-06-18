أسعار النفط تهبط 20% من أعلى مستوياتها في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 12:51 مساء
حقل نفط في ولاية تكساس الأميركية يوم 22 أغسطس 2018. ( رويترز)

هبطت أسعار النفط نحو 20% من أعلى مستوياتها في 2019 التي بلغتها في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأميركية – الصينية، وبيانات اقتصادية محبطة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وللجلسة الثانية تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تضرر النمو الاقتصادي العالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن التوترات في الشرق الأوسط عقب هجوم على ناقلتين الأسبوع الماضي، حدت من الخسائر.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتًا، ما يوازي 0.3%، إلى 60.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش. وفقد برنت في الجلسة السابقة 1.7% نتيجة مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حسب وكالة «رويترز».

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 17 سنتًا، ما يعادل 0.3%، إلى 51.76 دولار للبرميل. وهبط الخام 1.1% يوم الإثنين.

وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الإثنين، إن مقياسه لنمو الأعمال بولاية نيويورك سجل هبوطًا قياسيًّا هذا الشهر، لينزل إلى أقل مستوى فيما يزيد على عامين ونصف العام، مما يشير لانكماش مفاجئ في النشاط المحلي.

ويزيد من الضغط على النفط إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الإثنين، أن من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري لمستوى قياسي في يوليو. غير أن بعض المحللين يقولون إن من المرجح أن تظل التوترات في الشرق الأوسط داعمة للأسعار.

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