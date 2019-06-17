بلومبرغ: «هواوي» تستعد لتراجع مبيعاتها بنسبة 60%

ذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الاثنين، أن شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40 و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف «أونر 20»، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.

وأوضح التقرير إن الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوروبا منها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو، وسيتابع المسؤولون التنفيذيون في الشركة عملية البيع، وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف.

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وأشار التقرير إلى إن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطًا في حجم المبيعات يتراوح بين 40 و60 مليون هاتف محمول هذا العام.

يذكر أن الحكومة الأميركية وضعت شركة «هواوي»، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو الماضي، تحظر على الموردين الأميركيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.