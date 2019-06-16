السويدي المصرية تستحوذ على مشروعات طاقة باليونان بقيمة 55 مليون يورو

شعار السويدي إليكتريك المصرية (رويترز)

قالت السويدي إليكتريك المصرية، أكبر شركة كابلات عربية مدرجة، يوم الأحد، إنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على محفظة قائمة من مشروعات الطاقة المتجددة باليونان بقيمة 55 مليون يورو (61.64 مليون دولار).

وذكرت الشركة، في بيان إلى بورصة مصر، أن هذه المشروعات تضم ثلاث شركات تمتلك مشروعات طاقة رياح ورابعة تمتلك مشروعًا للطاقة الكهرومائية.

وأضافت، وفق ما نقلت «رويترز»، أنه سيتم تمويل 75% من عملية الاستحواذ عبر التسهيلات الائتمانية من البنك الأهلي اليوناني والباقي من حقوق الملكية، على أن تتم صفقة الاستحواذ يوم 28 يونيو الجاري أو قبل ذلك.

تأسست السويدي إليكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع لوازم الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

وأوضحت السويدي أن القدرة الإجمالية للشركات المستحوذ عليها باليونان تبلغ 63.6 ميغاوات، وهو ما يكفي احتياجات نحو 34 ألف منزل.