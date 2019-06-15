أميركا تعلق مقاضاة الصين بشأن حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 09:11 صباحا
علم الولايات المتحدة (إلى اليمين) والصين في بكين (رويترز)

قالت لجنة لتسوية المنازعات، في بيان نشر يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أوقفت نزاعًا بمنظمة التجارة العالمية بشان معالجة الصين لحقوق الملكية الفكرية حتى 31 ديسمبر.

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وقالت اللجنة المعنية بسماع القضية والتي تضم ثلاثة محكمين إن الولايات المتحدة طلبت تعليق النزاع في الثالث من يونيو، وإن الصين وافقت في اليوم التالي.

ولم يتضح ما إذا كان التعليق ربما يشير إلى ذوبان في جمود العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل اجتماع محتمل بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولم يرد حتى الآن مسؤولون أميركيون وصينيون على طلبات للتعليق، ولم يفصح بيان اللجنة عن أي سبب لتعليق النزاع، الذي بدأه ترامب في مارس من العام الماضي في إطار معركة أوسع نطاقًا بشأن سرقة مزعومة لحقوق الملكية الفكرية.

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وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الشاكي في النزاع التجاري يمكن أن يطلب تعليق الإجراءات في أي وقت لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

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