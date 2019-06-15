كوريا الجنوبية توقف واردات النفط الإيراني في مايو

غاز يشتعل فوق منصة لإنتاج النفط في حقول نفط سوروش. (رويترز)

أوقفت كوريا الجنوبية كل واردات النفط الخام من إيران في مايو، مع انتهاء الاستثناءات من العقوبات الأميركية على إيران في بداية الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الكورية أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني خلال الفترة من يناير إلى مايو بلغت 3.87 مليون طن أو 187179 برميلا يوميا مقابل 5.45 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت شركة «إس كيه انوفيشن»، التي تملك «إس.كيه إينرجي» وهي أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية وشركة «إس.كيه إنتشون» للبتروكيماويات، في أواخر مايو إنها استبدلت المكثفات الإيرانية بنفط خام من مصادر أخرى من بينها قطر وروسيا.

وتراجع إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام بنسبة 11.1% إلى 11.27 مليون طن أو 2.65 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات ارتفاع شحنات النفط من السعودية، أكبر مورد للنفط الخام لكوريا الجنوبية، بنسبة 5.1% إلى 3.39 مليون طن أو 798695 برميلا يوميا بالمقارنة مع العام السابق.

وارتفعت واردات النفط الخام من قطر 10.1% على أساس سنوي إلى 660752 طنا أو 155596 برميلا يوميا.

وقالت البيانات إن كوريا الجنوبية استوردت أيضا 1.43 مليون طن من النفط الخام في مايو من الولايات المتحدة بما يزيد ثلاث مرات عن العام السابق والذي بلغ 405158 طنا، بحسب وكالة «رويترز».

وارتفعت وارادت كوريا الجنوبية من النفط الخام خلال الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 0.3% إلى 61.17 مليون طن على أساس سنوي.

وستنشر شركة كوريا الوطنية للنفط التي تديرها الدولة البيانات النهائية الخاصة بواردات البلاد من النفط الخام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكانت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من بين الدول التي منحتها الولايات المتحدة إعفاءات لمدة ستة أشهر في نوفمبر من العام الماضي واستأنفت استيراد النفط الإيراني ابتداء من يناير من هذا العام بعد توقف استمر أربعة أشهر.