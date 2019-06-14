تراجع حركة الملاحة الصينية عبر قناة بنما بسبب الحرب التجارية

سفينة الشحن الصينية كوسكو تعبر قناة بنما (ا ف ب)

أدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في الأشهر الـ12 الأخيرة إلى تراجع حركة النقل الصينية في قناة بنما، حيث تقدمت عليها اليابان، حسبما أعلن الخميس مدير قناة بنما خورخي كويخانو لوكالة «فرانس برس».

وقال كويخانو إن الولايات المتحدة ما زالت الزبون الأول للقناة، بـ174,9 مليون طن مرت عبر القناة خلال السنة المالية التي امتدت من الأول من أكتوبر 2017 إلى 30 سبتمبر 2018. ويمثل ذلك 63% من حجم الملاحة عبر القناة.

لكن اليابان لم تتقدم على الصين كثاني مستخدم للقناة، سوى «بمئتي ألف طن بالكاد» من البضائع التي عبرت القناة التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وقال كويخاني إن هذا التغيير نجم عن أمرين هما «زيادة نقل غاز النفط المسال والغاز الطبيعي الذي تصدره الولايات المتحدة إلى اليابان وتراجع كبير في مبيعات هاتين المادتين من الولايات المتحدة إلى الصين».

وتمر حوالى خمسة بالمئة من حركة الملاحة البحرية عبر قناة بنما بما فيها الزبائن الخمسة الكبار في السنة المالية 2017-2018 وهم الولايات المتحدة والصين (41,5 مليون طن) وتشيلي المكسيك (30,4 مليون طن كل منها) واليابان (ثلاثون مليون طن).

وتم توسيع القناة التي يبلغ طولها ثمانين كيلومترا في 2016 ليتاح مرور سفن يمكن أن تنقل 15 ألف حاوية أي ثلاثة أضعاف قدرته السابقة. وأصبح مرور ناقلات النفط والغاز التي تقوم برحلات بين آسيا والولايات المتحدة، من النشاطات الرئيسية للقناة.

وتعول القناة على عائدات قياسية تتجاوز الـ3,2 مليارات دولار بينها 1,7 مليار ستذهب لميزانية الدولة. وعبرت أكثر من مليون سفينة القناة منذ افتتاحها في 1914.