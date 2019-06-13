ألمانيا تحقق 6.5 مليار يورو من بيع ترددات شبكة الجيل الخامس

شعار شبكة الـ5G. (فرانس برس)

تمكنت ألمانيا من جمع 6,5 مليار يورو (7,3 مليار دولار) من بيع ترددات شبكة الجيل الخامس في مزاد استمر مدة ثلاثة أشهر وشاركت فيه شركات الاتصالات في البلاد.

وفاقت نتيجة المبيعات التي أعلنتها الوكالة الفدرالية للشبكات، التوقعات السابقة التي كانت تراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو، وستذهب العائدات للعمل على إغلاق الفجوة الرقمية في البلاد، إذا إن الشبكات اللاسلكية في ألمانيا تحتل المركز الـ46 في العالم بالنسبة إلى سرعة التنزيل، بحسب «فرانس برس».

واشترت شركات الاتصالات الثلاث الكبرى «دوتشيه تليكوم» و«فودافون» و«تليفونيكا»، إضافة إلى «دريليش» المتخصصة بخدمات الإنترنت 41 ترددا معروضا للبيع، واستحوذت «دوتشيه تليكوم» على حصة الأسد من المزاد، بحسب بيان الوكالة الاتحادية.

وشبكات الجيل الخامس هي أحدث تكنولوجيا فائقة السرعة في عالم الاتصالات، وتعد بتغيير جذري في عملية نقل البيانات، ما يجعل ممكنا توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والسيارات الذاتية القيادة وعمليات التشخيص الطبي والعلاج عن بعد.

وستطلب برلين من الشركات الرابحة في المزاد تقديم الخدمة إلى ما 98% من المواطنين الألمان، وكذلك جعلها متوفرة على طول الطرقات السريعة وخطوط سكك الحديد.