معدل البطالة في بريطانيا يسجل أدنى مستوى منذ 45 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 02:17 مساء
البطالة (الإنترنت: تعبيرية)

استمر معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى له منذ 45 عامًا، وفق بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، رغم الرياح المعاكسة بسبب «بريكست» (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مكتب الإحصاءات الوطني، بيانًا يفيد بأن معدل البطالة بقي عند 3.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وحتى مطلع أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من العام 1974.

اقرأ أيضًا: أسعار النفط ترتفع مجددًا في آسيا

ولم تتغير الأرقام عن المعدل الذي تم تسجيله في الربع الأول حتى مارس، وكانت مطابقة لتوقعات السوق.

وقال المحلل من شركة إكس تي بي للتجارة الإلكترونية البريطانية، ديفيد شيتهام، «بالمجمل، ليس هناك الكثير مما يشير إلى أي ضعف في سوق العمل»، لكنه حذّر من تداعيات «بريكست»، والاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤًا.

وأضاف المحلل «بصراحة، يبقى المشهد العام للاقتصاد البريطاني بعيدًا عن الازدهار ويبدو أنه لا يحقق أي تقدم»، مكملاً: «لكن يمكن النظر إلى مستوى النشاط الحالي على أنه أفضل ما يمكن توقعه في الظروف الحالية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟