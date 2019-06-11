معدل البطالة في بريطانيا يسجل أدنى مستوى منذ 45 عامًا

البطالة (الإنترنت: تعبيرية)

استمر معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى له منذ 45 عامًا، وفق بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، رغم الرياح المعاكسة بسبب «بريكست» (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مكتب الإحصاءات الوطني، بيانًا يفيد بأن معدل البطالة بقي عند 3.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وحتى مطلع أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من العام 1974.

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ولم تتغير الأرقام عن المعدل الذي تم تسجيله في الربع الأول حتى مارس، وكانت مطابقة لتوقعات السوق.

وقال المحلل من شركة إكس تي بي للتجارة الإلكترونية البريطانية، ديفيد شيتهام، «بالمجمل، ليس هناك الكثير مما يشير إلى أي ضعف في سوق العمل»، لكنه حذّر من تداعيات «بريكست»، والاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤًا.



وأضاف المحلل «بصراحة، يبقى المشهد العام للاقتصاد البريطاني بعيدًا عن الازدهار ويبدو أنه لا يحقق أي تقدم»، مكملاً: «لكن يمكن النظر إلى مستوى النشاط الحالي على أنه أفضل ما يمكن توقعه في الظروف الحالية».