أسعار النفط ترتفع مجددًا في آسيا

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا الثلاثاء في آسيا، لكن المحللين يرون أن الخلافات التجارية الصينية - الأميركية تؤثر على الأسعار.

وحوالى الساعة 03,25 بتوقيت غرينتش، سجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو، ارتفاعًا قدره 29 سنتًا ليبلغ سعره 53.55 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أغسطس، فقد ارتفع 18 سنتًا إلى 62.47 دولار.

وكانت أسعار النفط سجلت تراجعًا الإثنين بسبب حذر المستثمرين في مواجهة الشكوك حول مستقبل الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) وشركائها والعلاقات التجارية الأميركية - الصينية.

ففي لندن، انخفض سعر برميل برنت الإثنين دولارًا واحدًا. أما في نيويورك، فقد خسر برميل النفط الخفيف 73 سنتًا.

وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة «فيليب فيتشرز» في سنغافورة إن «المخاوف المتزايدة المتعلقة بالطلب وضعف الاقتصاد ستؤثر على الأسعار في الأمد القصير».

أما ستيفن اينيس المحلل في مجموعة «فانغارد ماركيتس» فقد رأى أن الأسواق ما زالت تحت تأثير العرض المفرط وانخفاض الطلب.

وقال اينيس «هناك مخاوف حقيقية بسبب التباطؤ الصيني وضعف الاتحاد الأوروبي ومعطيات اقتصادية أميركية بدأت تترنح». وأضاف أن «التراجع الاقتصادي خطر قائم فعلاً».