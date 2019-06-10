اتفاق تجاري بين بريطانيا وكوريا الجنوبية لما بعد «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 03:45 مساء
وزير التجارة الكورية الجنوبية مع وزير التجارة الدولية البريطاني (ا ف ب)

أعلنت بريطانيا، الإثنين، أنها أبرمت اتفاقًا تجاريًّا مع كوريا الجنوبية للمحافظة على العلاقات في مرحلة ما بعد «بريكست».

وتوصل وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، إلى اتفاق مبدئي مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي في سول، وفق ما أفاد بيان للحكومة البريطانية أوردته «فرانس برس».

ويعد الاتفاق التجاري الأول لمرحلة ما بعد «بريكست»، الذي تبرمه لندن مع دولة آسيوية ويأتي في أعقاب اتفاقات مشابهة توصلت إليها مع دول بينها تشيلي وآيسلندا والنرويج وسويسرا.

وقال البيان الحكومي: «إن بريطانيا وكوريا الجنوبية وقعتا على اتفاق تجاري مبدئي يسمح للشركات بمواصلة التجارة بحرية بعد بريكست». وأضاف: «إن التجارة بموجب هذه البنود بدلاً عن شروط منظمة التجارية العالمية ستساهم بالتوفير بشكل كبير وحماية الوظائف البريطانية».

ويعني الاتفاق أنه سيكون بإمكان المشاريع التجارية البريطانية مواصلة الاستفادة من الشروط التفضيلية مع كوريا الجنوبية بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر.

اقرأ أيضًا: من هم أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي؟ وما هي استراتيجياتهم بشأن «بريكست»؟

وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 14.6 مليار جنيه إسترليني (18.6 مليار دولار، 16.4 مليار يورو) في 2018 وازدادت بنسبة معدلها 12% كل عام منذ وقَّع الاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في 2011.

وقال فوكس عبر «تويتر»: «إن ذلك يعني أنه مهما حصل بخصوص بريكست، ستتواصل التجارة بين بلدينا بشكل كامل، وسيشكل ذلك أساس اتفاق تجاري مستقبلي طموح للتجارة الحرة عندما نغادر الاتحاد الأوروبي».

ويتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 أكتوبر، وستفقد تالياً قدرتها على الوصول إلى أسواق رئيسية تغطيها اتفاقات تجارية مبرمة مع التكتل، رغم أنها تحاول نسخ بعضها.

لكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق «بريكست» بين لندن وبروكسل، ستعود بريطانيا بشكل تلقائي «دولة ثالثة» بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتكون علاقاتها التجارية مع التكتل مبنية على قواعد منظمة التجارة العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟