أسعار النفط ترتفع بعد الإعلان عن تمديد «أوبك بلس» اتفاق خفض الإنتاج

حقل الشرارة الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في آسيا، اليوم الإثنين، بعد إعلان السعودية أن منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) وشركاءها يمكن أن يمددا اتفاقهم لخفض الإنتاج.

فقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو 33 سنتًا، ليبلغ سعره 54.32 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس». أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أغسطس، فقد ارتفع 32 سنتًا إلى 63.61 دولار.

وستعقد أوبك وشركاؤها وخصوصًا روسيا، في الأسابيع المقبلة اجتماعًا في فيينا للبت في تمديد أو عدم تمديد اتفاق الحد من الإنتاج. وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد لقاء مع نظيره الروسي إلكسندر نوفاك الأسبوع الماضي أنه متأكد من أن الاتفاق سيتم تمديده.

وقال المحلل في مجموعة «أواندا» ألفونسو ايسبارزا إن «أسعار النفط ارتفعت بسبب تراجع سعر الدولار ومعلومات عن التزام من السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج» بين أوبك وشركائها، الكارتل الذي بات يعرف باسم «أوبك بلس».

وأضاف أن «قرار المجموعة امتصاص الفائض من العرض في الأسواق لتثبيت الأسعار كان مجديًا أيضًا». وأشار أيسبارزا أيضًا إلى وجود «عوامل خارجية» ما زالت قائمة وتواصل الدفع باتجاه خفض الأسعار مثل زيادة الإنتاج الأميركي والقلق من الحرب التجارية.

وكانت الولايات المتحدة والمكسيك توصلتا في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق حول الهجرة الجمعة في واشنطن، بعد مفاوضات شاقة استمرت أيامًا، مما أزال التهديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات المكسيكية، وهو أمر كان سيلحق ضررًا باقتصادي البلدين. لكن الخلافات التجارية بين بكين وواشنطن ما زالت قائمة.

وقال إيسبارزا إن «شهر يونيو حاسم لأسعار الخام لأن (أوبك بلس) ستجتمع في نهاية الشهر وستعقد مجموعة العشرين قمة في اليابان بعدها بأيام».