القضاء يعلق بناء المطار الجديد في مكسيكو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 01:09 مساء
الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور (ا ف ب)

أمرت محكمة مكسيكية بتعليق بناء المطار الجديد الذي أراده الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادو بالقرب من مكسيكو، لعدم توافر التصاريح البيئية، كما أعلنت الجمعة هيئة المواطنين التي طالبت بهذا التعليق.

وقالت هيئة المواطنين في بيان إن الأعمال ستجمد طالما لم تتوافر «التراخيص الضرورية التي تضمن أن المشروع المذكور لن يسيء الى البيئة ولن يمس سلامة التراث الثقافي في الموقع الذي من المخطط أن يبنى» المطار.

ويريد لوبيز أوبرادور تحويل قاعدة سانتا لوسيا الجوية العسكرية في الضاحية الشمالية لمكسيكو، إلى مطار ثان للعاصمة، للتخفيف عن مطار بينيتو خواريز الذي بلغ طاقته القصوى.

وقد وصف الرئيس اليساري مطار سانتا لوسيا  الذي سيبنيه الجيش، بأنه مثال على السياسة «العقلانية والصارمة» مقارنة بمشروع آخر ألغي ووصفه بأنه "باهظ التكلفة» و«فاسد». وتقدر الحكومة تكلفة مطار سانتا لوسيا بأربعة مليارات دولار، مقابل 13 مليار دولار لـ«مشروع تيكسكوكو» الذي ولد ميتا، وأطلقه الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو (2012-2018).

وفي نهاية أبريل، كان لوبيز أوبرادور يقول إنه يريد بدء المشروع عندما تتوافر التصاريح البيئية، لمرحلة أولى من البناء تنجز في 2021.

وأثار إلغاء «مشروع تيكسكوكو» الذي تقرر بعد استفتاء أجري من دون اشراف السلطات الانتخابية، استياء الشركات المحلية وهز أسواق المال. كما أجبر الحكومة على دفع 1,8 مليار دولار تعويضات للمستثمرين بعد مفاوضات صعبة.

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